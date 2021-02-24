На заседании МОК не приняли решений по Беларуси

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Британское издание Inside the Games утверждало, что на заседании исполкома Международного олимпийского комитета 24 февраля будет обсуждаться вопрос по поводу санкций в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси из-за репрессий белорусских спортсменов.

Томас Бах. Фото: МОК

На пресс-конференции после заседания глава МОК Томас Бах не коснулся белорусского вопроса во время основной сессии. После нее одним из журналистов был задан вопрос о том, как может измениться ситуация вокруг НОК Беларуси после выборов 26 февраля, передает TUT.by.

«Мы внимательно следим за ситуацией, и я не буду сейчас спекулировать по поводу итогов выборов в НОК. Будем ждать результата, и тогда будет самое время обсудить этот вопрос», — ответил Бах.

В декабре Исполком МОК постановил, что «нынешнее руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии, и ввел санкции в отношении НОК Беларуси.

Санкции включают запрет Александру Лукашенко, главе НОК, его старшему сыну Виктору, первому вице-президенту НОК, а также другим членам исполкома НОК посещать Токио-2020 и прекращение любой финансовой поддержки этой организации.

Inside the Games сообщало и о принуждении спортсменов НОК к соревнованиям под нейтральным олимпийским флагом.
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Тэги: МОК НОК Персона: Томас Бах

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