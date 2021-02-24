Мировые цены на нефть обновили годовой максимум

Мировые цены на нефть эталонных марок выросли до нового максимума с января 2020 года на новостях о снижении добычи в США, свидетельствуют данные торгов 24 февраля.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2,68% — до 67,12 доллара, а майских — на 2,45%, — до 66,06 доллара за баррель.

В свою очередь стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличивалась на 2,27% — до 63,07 доллара за баррель.

Ранее в среду Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 19 февраля, опустилась до самого низкого уровня с августа прошлого года и составила 9,7 млн баррелей в сутки. Неделей ранее добыча составляла 10,8 млн баррелей в сутки.