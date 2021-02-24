Адвоката Николая Статкевича лишили лицензии
Лишен лицензии адвокат Владимир Созончук, который защищал одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича, а также видеоблогера Дмитрия Козлова (Серый Кот). Решение приняла дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов, сообщила супруга Статкевича Марина Адамович.
19 февраля квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Министерства юстиции прекратила действие лицензии на осуществление адвокатской деятельности защитницы Марии Колесниковой Людмилы Казак.
Казак назвала это решение связанным исключительно с ее деятельностью по защите Колесниковой. Ранее Минюст лишил лицензии адвоката Марии Александра Пыльченко, в отношении двух других адвокатов политзаключенной Ильи Салея и Максима Знака возбуждены уголовные дела. Салей находится под домашним арестом, Знак — под стражей, оба признаны политзаключенными. Адвокаты являются подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому Следственным комитетом по факту создания и деятельности Координационного совета по урегулированию политического кризиса.
Николай Статкевич был задержан 31 мая, Дмитрий Козлов — 10 июня 2020 года. Их подвергли административному аресту за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако по истечении срока ареста не выпустили, объявив подозреваемыми в рамках «дела Тихановского» по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Обвинение по этой статье обоим было предъявлено 8 июля.
Белорусские правозащитники признали Статкевича и Козлова политзаключенными.