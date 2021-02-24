Адвоката Николая Статкевича лишили лицензии

Лишен лицензии адвокат Владимир Созончук, который защищал одного из лидеров оппозиции Николая Статкевича, а также видеоблогера Дмитрия Козлова (Серый Кот). Решение приняла дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов, сообщила супруга Статкевича Марина Адамович.

Источник: advokat.by

19 февраля квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Министерства юстиции прекратила действие лицензии на осуществление адвокатской деятельности защитницы Марии Колесниковой Людмилы Казак.

Казак назвала это решение связанным исключительно с ее деятельностью по защите Колесниковой. Ранее Минюст лишил лицензии адвоката Марии Александра Пыльченко, в отношении двух других адвокатов политзаключенной Ильи Салея и Максима Знака возбуждены уголовные дела. Салей находится под домашним арестом, Знак — под стражей, оба признаны политзаключенными. Адвокаты являются подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому Следственным комитетом по факту создания и деятельности Координационного совета по урегулированию политического кризиса.

Николай Статкевич был задержан 31 мая, Дмитрий Козлов — 10 июня 2020 года. Их подвергли административному аресту за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, однако по истечении срока ареста не выпустили, объявив подозреваемыми в рамках «дела Тихановского» по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Обвинение по этой статье обоим было предъявлено 8 июля.

Белорусские правозащитники признали Статкевича и Козлова политзаключенными.