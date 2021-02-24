В Польше резко увеличился прирост заражений COVID-19

В Польше зафиксировали 12 146 заражений коронавирусом за сутки — почти вдвое больше, чем днем ранее (6310).

Фото: Polska Agencja Prasowa

Журналисты RMF24 отмечают, что данные среды являются достаточно надежным маркером развития ситуации, потому что на этой статистике уже не отображается влияние выходных дней.

Наибольший прирост приходится на Мазовецкое (1961) и Силезское (1529) воеводства.

При этом из 372 умерших для 67 основной причиной смерти считают именно коронавирус, для остальных — осложнения хронических болезней в сочетании с коронавирусом.

В феврале Польша изменила правила въезда в страну. Теперь для пересечения границы нужно предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус.