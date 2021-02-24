В Польше резко увеличился прирост заражений COVID-19
В Польше зафиксировали 12 146 заражений коронавирусом за сутки — почти вдвое больше, чем днем ранее (6310).
Журналисты
Наибольший прирост приходится на Мазовецкое (1961) и Силезское (1529) воеводства.
При этом из 372 умерших для 67 основной причиной смерти считают именно коронавирус, для остальных — осложнения хронических болезней в сочетании с коронавирусом.
В феврале Польша изменила правила въезда в страну. Теперь для пересечения границы нужно предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус.