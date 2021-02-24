Капитан баскетбольной сборной Екатерина Снытина верит в падение режима Лукашенко в 2021 году

/ Спорт
Просмотров: 111

Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина стала героем свежего выпуска на ютьюб-канале «ЧестнОК», где поделилась мнением о том, когда в стране произойдут перемены.

«Мне всегда казалось, что я ничего не смогу изменить, но этим летом я увидела, что тысячи и сотни тысяч белорусов, невероятных, энергичных, умных, добрых тоже хотят что-то изменить в нашей стране. Когда все изменится? В 2021-м. Мы заслужили жить в стране, где не страшно. И мы боремся не один месяц. Это марафон свободы, который проживает каждый белорус. Я могу сказать, что не остановлюсь», — сказала спортсменка.

Снытина уточнила, что многие белорусы пишут ей о потере сил и веры: «Вчера соседа арестовали, тут дочка не вернулась с работы». «Я пишу слова поддержки, то как я чувствую, что мы победим. Даже если сейчас не выходят сотни тысяч на улицы по воскресеньям, все равно работа идет. Сейчас сдаваться не вариант совершенно», — заключила она.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: баскетбол протест Персона: Екатерина Снытина Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

За лидером сборной Беларуси идет грязная охота в чемпионате Китая

За лидером сборной Беларуси идет грязная охота в чемпионате Китая

В Минске стартовал I ЧЕ по баскетболу 3х3 (U-18)

В Минске стартовал I ЧЕ по баскетболу 3х3 (U-18)

Слэм-данк едва не стоил баскетболисту жизни

Слэм-данк едва не стоил баскетболисту жизни

Жители добились доработки планов уплотнения микрорайона Восток-2

Жители добились доработки планов уплотнения микрорайона Восток-2