Средняя зарплата в январе снизилась на 12,5%

По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года снизилась на 184,6 рубля, или на 12,5%, и составила 1290 рублей.

Реальная зарплата в январе 2021 года по сравнению с январем 2020-го увеличилась на 6,6%.

Наибольшая январская среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 1849 рублей, наименьшая — в Могилевской области — 1053,5. В Брестской области средняя зарплата составила 1088,1 рубля, в Витебской — 1085 рублей, Гомельской — 1146,8 рубля, Гродненской — 1097,1 рубля, Минской — 1271,9 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в январе она составила 5742,2 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 555,9 рубля. Разрыв составил 10,3 раза.

Низкая зарплата у творческих работников — 706,6 рубля, работников библиотек, музеев, архивов — 716,1, социальных работников — 805,6 рубля.

Эксперты отмечают, что в долларовом эквиваленте зарплаты могут упасть. «Средняя зарплата в стране в валютном эквиваленте сейчас находится примерно на том же уровне, что и восемь лет назад. При сохранении политического кризиса средняя зарплата будет снижаться к отметке 400 долларов в эквиваленте», — заявил ранее БелаПАН старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

По мнению старшего научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Льва Львовского, в современной ситуации предпосылок для роста зарплат не будет: «Недоверие к судебной системе подрывает возможности развития частного сектора, финансовое положение в госсекторе сложное, внешние условия для роста белорусской экономики также сейчас гораздо хуже, чем год назад, из-за влияния пандемии и реакции внешнего мира на политический кризис в Беларуси. Ожидать на этом фоне повышения благосостояния населения не приходится, скорее, вероятен обратный сценарий».