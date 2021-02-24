За сутки в Беларуси зарегистрировано 1279 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1279 случаев COVID-19, скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1444 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 выросло — 23 февраля их было 972. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 281 707, умерло 1939 пациентов с коронавирусом, выздоровело 271 733.

За минувшие сутки выполнено 17 834 теста на коронавирус (всего 4 824 611).

Глава Минздрава Дмитрий Пиневич на коллегии министерства по итогам 2020 года 24 февраля сообщил, что сейчас Беларусь находится на второй волне с тенденцией к снижению показателей заболеваемости во всех регионах. «Наиболее вероятно, что третий период подъема будет менее интенсивный, многое будет зависеть от заноса новых штаммов, степени охвата вакцинацией контингентов», — сказал чиновник.

Также он сообщил, что в марте на отечественных фармацевтических предприятиях ожидается и розлив собственной вакцины «Спутник V». Планируется выпускать по 500 тыс. доз в месяц.