Алехнович назвал причину быстрого восстановления экономики Беларуси после смены режима

Как только в Беларуси начнутся изменения, международное сообщество будет готово оказать экономическую и финансовую поддержку для быстрого восстановления экономики. Об этом говорится в размещенном на сайте Светланы Тихановской комментарии ее представителя по экономическим реформам Алеся Алехновича.

Он напомнил, что 11 сентября 2020 года главы правительств стран Вышеградской группы, в которую входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, заявили о намерении создать программу экономической поддержки Беларуси после новых выборов. «После повторных демократических выборов Беларусь могла бы рассчитывать на экономическую помощь, "план Маршалла для Беларуси", в том числе на создание стабилизационного фонда», — отметил представитель Тихановской.

Кроме того, по его словам, 17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецки после встречи с тогдашним главой правительства Литвы Саулюсом Сквернялисом заявил, что Евросоюз должен создать стабилизационный фонд для Беларуси в размере не менее 1 млрд евро, а 2 октября Европейский совет единогласно призвал Еврокомиссию подготовить «Всеобъемлющий план экономической поддержки демократической Беларуси».

«Как представитель Светланы Тихановской по экономическим реформам и представитель экономической группы Координационного совета, я нахожусь в постоянном контакте с Европейской комиссией, — отметил Алехнович. — Мы обмениваемся информацией об экономической ситуации в Беларуси, приоритетных направлениях реформ и необходимой поддержке белорусской экономики. В проекте плана ЕС много полезных предложений для экономики Беларуси».

Среди пунктов плана он выделил подписание соглашения о приоритетах партнерства между Беларусью и ЕС и поддержку вступления страны в ВТО, значительное увеличение финансирования частного бизнеса и крупных инфраструктурных проектов через ЕБРР и Европейский инвестиционный банк, развитие энергетических, экологических и иных трансграничных и бизнес-проектов в рамках Восточного партнерства.

Также, утверждает представитель Тихановской, Беларусь сможет рассчитывать на поддержку новой стабилизационной программы МВФ, включая дополнительное финансирование ЕС через механизм макрофинансовой помощи, техническую помощь в разработке регуляторных и отраслевых реформ, а также безвизовый режим для белорусов.

«Евросоюз и европейские банки — не единственные, кто готов помочь Беларуси. Мы можем рассчитывать на помощь МВФ, Всемирного банка, многих демократий, а также международных инвесторов и белорусской диаспоры», — подчеркнул Алехнович.