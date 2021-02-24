Блогеру Цыгановичу предъявили обвинение в подготовке к участию в массовых беспорядках

Блогеру Владимиру Цыгановичу (MozgON) предъявлено новое обвинение, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Отмечается, что Цыганович, признанный правозащитниками политзаключенным, передал из СИЗО № 1 записку, в которой написал, что ему предъявили обвинение по ст. 13 (подготовка к преступлению) и ч. 2 ст. 293 УК (подготовка к участию в массовых беспорядках).

«Допросов по существу нет, хотя по делу работают около 50 следователей», — сообщил он в записке.

По словам Цыгановича, ему непонятны эти обвинения, так как во время вменяемых ему «массовых беспорядков» (август 2020 года) он уже находился в следственном изоляторе. «Задержан он был 9 июня 2020 года и изначально обвинялся по ч. 2 ст. 342 УК РБ (обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), что следствие связывает с делом Тихановского. Но Цыганович отмечает, что к этому делу не имеет никакого отношения», — пишет «Весна».

Сам Цыганович считает, что новые обвинения ему были выдвинуты для того, чтобы не выпускать его из СИЗО. Правозащитники поясняют, что максимальный срок содержания под стражей во время следствия по ст. 342 УК составляет полгода, которые закончились в декабре 2020 года.

Цыганович уверен, что уголовное преследование — месть за критику государственных органов. На своем youtube-канале он размещал репортажи, где освещал социально-экономические проблемы.

В записке Цыганович также сообщил, что в отношении его видеороликов проведена психолого-лингвистическая экспертиза. Кроме того, сам блогер в течение месяца проходил психиатрическую экспертизу в РНПЦ психического здоровья.

Цыганович был задержан 9 июня для отбытия 15-суточного ареста, вынесенного в марте 2020 года. Очередной суд над ним состоялся 15 июня — Цыгановича наказали дополнительными 15 сутками. 26 июня его перевели в СИЗО № 1 и позже предъявили обвинение по делу Сергея Тихановского.