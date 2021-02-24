В Бресте осудили 25-летнего хакера
Вступил в силу приговор суда в отношении 25-летнего жителя Бреста, который обвинялся в несанкционированном доступе к компьютерной информации и использовании вредоносных программ, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.
С октября 2017 года по июнь 2020-го парень
Суд признал брестчанина виновным в инкриминированных ему преступлениях и на основании ч. 1 ст. 354 и ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса назначил наказание — штраф в 200 базовых величин (5,8 тыс. рублей).