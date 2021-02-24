Уже завтра в Беларуси будет до +13°С
Уже в четверг, 25 февраля, в Беларуси заметно потеплеет.
Как прогнозируют синоптики, на погоду в республике окажет влияние область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с территории Западной Европы.
Ночью без существенных осадков, утром и днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь.
В ночные и утренние часы местами сгустится туман; слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер западный умеренный, днем по северу порывистый.
Температура воздуха:
- ночью -2..+4°С;
- днем +3..+9°С (в юго-западных районах +10..+13°С).
Атмосферное давление будет падать.