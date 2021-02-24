Уже завтра в Беларуси будет до +13°С

Уже в четверг, 25 февраля, в Беларуси заметно потеплеет.

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Как прогнозируют синоптики, на погоду в республике окажет влияние область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с территории Западной Европы.

Ночью без существенных осадков, утром и днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь.

В ночные и утренние часы местами сгустится туман; слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный умеренный, днем по северу порывистый.

Температура воздуха:

ночью -2..+4°С;

днем +3..+9°С (в юго-западных районах +10..+13°С).

Атмосферное давление будет падать.