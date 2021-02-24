Минздрав: белорусы настроены на выпуск около 500 тысяч доз вакцины «Спутник V» ежемесячно

На белорусских фармпредприятиях планируется выпускать около 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» ежемесячно. Об этом, по информации пресс-службы Минздрава, сообщил его глава Дмитрий Пиневич на итоговой коллегии министерства, которая прошла в формате видеоконференции 24 февраля.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

По словам Пиневича, борьба с пандемией еще далека от завершения. «Мы находимся на второй волне, с тенденцией к снижению показателей заболеваемости во всех регионах. Наиболее вероятно, что третий период подъема будет менее интенсивный, многое будет зависеть от заноса новых штаммов, степени охвата вакцинацией контингентов», — сказал чиновник.

Вакцинация от COVID-19 в стране продолжается — сейчас количество привитых составляет почти 25 тысяч человек. Первыми вакцинированы медицинские специалисты, которые находятся в зоне риска. Глава Минздрава сообщил, что еще 40 тысяч вакцин поступает в регионы сейчас. Кроме того, в Беларусь прибыло 100 тысяч доз китайской вакцины — ею будут привиты 50 тысяч человек. Еще 100 тысяч доз вакцины ожидается в марте.

Министр добавил, что в марте ожидается и розлив собственной вакцины. «В марте мы планируем получить розлив «Спутник V» на мощностях наших фармпредприятий — планируем выпускать по 500 тысяч доз в месяц», — сказал он.

«Полагаю, что благодаря проведенной работе и нашим договорам все желающие получат прививку», — сказал Пиневич.

Также он сообщил, что окончательные итоги в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции будут подведены после завершения эпидемического сезона.

По словам главы Минздрава, сейчас обеспечивается приоритетное финансирование системы здравоохранения при значительном увеличении расходов. Согласно указу Александра Лукашенко, производятся выплаты за работу в условиях COVID-19 — выплачено уже более 580 млн рублей. Пиневич заверил, что выплаты за работу с пациентами с COVID-19 будут вестись и дальше.

Он также отметил, что из-за пандемии особую актуальность приобрели меры социальной поддержки, которую получали члены профсоюза через Фонд поддержки работников здравоохранения. Пиневич сообщил, что за счет средств фонда оказывается помощь медикам, которые болеют, и в случае смерти медработника.