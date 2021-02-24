О чем договорились Путин и Лукашенко: в Кремле рассказали подробности переговоров в Сочи
Пока официальный Минск хранит молчание, Москва приоткрыла завесу над состоявшимися 22 февраля в Сочи
Как отметил спикер Кремля Дмитрий Песков, в целом «встреча была полезной, своевременной, конструктивной и очень откровенной», пишет
Так, в частности, стороны решили усилить работу на торговом направлении, чтобы компенсировать потери, связанные с пандемией.
Премьерам и представителям фискальных ведомств будет поручено провести консультации по линии налоговых ведомств двух стран, по итогам которых «будут конкретизированы двусторонние меры».
Была затронута и тема приобретения российскими инвесторами ряда белорусских предприятий. Песков сообщил, что стороны должны исходить из «экономической целесообразности и выгодного экономического предложения, как и везде в мире».
Немаловажным вопросом во время переговоров стала координация по линии силовых ведомств: намечены консультации, а также переговоры между министрами обороны.
По словам представителя Кремля, Путин «весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи».