Коллапс на границе продолжается

Сложная ситуация в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза остается.

По данным Госпогранкомитета на 12:00, своей очереди на выезд ожидает около 1000 большегрузов.

Самые длинные «колейки» как обычно на литовском направлении:

«Котловка» — более 240;

«Бенякони» — более 220;

«Каменный Лог» — более 130;

«Привалка» — более 130.

В трех пунктах пропуска на границе с Польшей образовалась очередь из более 120 фур:

«Брузги» — более 60;

«Берестовица» — более 40;

«Козловичи» — более 20.

Практически столько же грузовиков стоит на латвийском направлении: