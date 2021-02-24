Коллапс на границе продолжается

/ Беларусь-ЕС
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Сложная ситуация в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза остается.

По данным Госпогранкомитета на 12:00, своей очереди на выезд ожидает около 1000 большегрузов.

Самые длинные «колейки» как обычно на литовском направлении:

  • «Котловка» — более 240;  
  • «Бенякони» — более 220;
  • «Каменный Лог» — более 130;
  • «Привалка» — более 130.

В трех пунктах пропуска на границе с Польшей образовалась очередь из более 120 фур:

  • «Брузги» — более 60; 
  • «Берестовица» — более 40;
  • «Козловичи» — более 20.  

Практически столько же грузовиков стоит на латвийском направлении:

  • «Урбаны» — более 80; 
  • «Григоровщина» — более 20.
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Тэги: очереди на границе

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