Почти половина айтишников, уезжающих из Беларуси, выбирает Польшу

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Почти половина специалистов IT-сферы, решивших уехать из Беларуси, выбирает Польшу. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Благодаря программе Poland Business Harbour, белорусские специалисты  узнают то, что отечественные программисты уже знают — Польша является привлекательным местом для развития карьеры и фирмы. То, что практически каждый второй выбирает нашу страну, свидетельствует об эффективности наших программ, а одновременно — о поддержке демократии в Беларуси и укреплении польского цифрового сектора», — сказал глава правительства, слова которого приводит «Польское радио».

Правительственная программа Poland Business Harbour — это комплексный пакет поддержки, который облегчает белорусским айтишникам, старт-апам и другим фирмам перенос деятельности на территорию Польши, сообщае.

Чтобы получит визу в программе Poland Business Harbour, достаточно предъявить доказательство не менее, чем годового опыта работы в области IT, или предложение работы в польской фирме по этой специализации. Виза дает возможность взять с собой ближайших членов семьи и освобождает обладателей от обязанности получать разрешение на работу.
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Тэги: IT Беларусь-Польша Персона: Матеуш Моравецкий

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