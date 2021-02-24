Почти половина айтишников, уезжающих из Беларуси, выбирает Польшу

Почти половина специалистов IT-сферы, решивших уехать из Беларуси, выбирает Польшу. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Благодаря программе Poland Business Harbour, белорусские специалисты узнают то, что отечественные программисты уже знают — Польша является привлекательным местом для развития карьеры и фирмы. То, что практически каждый второй выбирает нашу страну, свидетельствует об эффективности наших программ, а одновременно — о поддержке демократии в Беларуси и укреплении польского цифрового сектора», — сказал глава правительства, слова которого приводит «Польское радио» .

Правительственная программа Poland Business Harbour — это комплексный пакет поддержки, который облегчает белорусским айтишникам, старт-апам и другим фирмам перенос деятельности на территорию Польши, сообщае.

Чтобы получит визу в программе Poland Business Harbour, достаточно предъявить доказательство не менее, чем годового опыта работы в области IT, или предложение работы в польской фирме по этой специализации. Виза дает возможность взять с собой ближайших членов семьи и освобождает обладателей от обязанности получать разрешение на работу.