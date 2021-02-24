Задержанный в Бресте активист БСДП (Грамада) Сергей Мазан помещен в ИВС

/ Политика
Просмотров: 78

Задержанный в Бресте 23 февраля заместитель председателя брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Сергей Мазан помещен в изолятор временного содержания Ленинского РОВД.

Фото со страницы Сергея Мазана в соцсети

Сотрудники милиции задержали Мазана рядом с площадью Ленина. Об этом политик около 15.40 сообщил по телефону председателю брестской городской структуры социал-демократов Анне Канюс. С этого времени Мазан на телефонные звонки не отвечал и его местонахождение не было известно.

«Только после 20.00 сестре Мазана удалось дозвониться в ИВС. Лишь после того как она заявила, что будет подавать заявление об исчезновении брата, дежурный изолятора сказал, что Мазан находится у них, — сообщила БелаПАН Канюс. — Сегодня с Мазаном в ИВС встретился адвокат, и выяснилось, что на утро 24 февраля протокол об административном правонарушении в отношении Мазана не составлен».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БСДП (Грамада) политзаключенные Персона: Сергей Мазан Анна Канюс Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

В Гомеле подростка за «массовые беспорядки» осудили на пять лет

В Гомеле подростка за «массовые беспорядки» осудили на пять лет

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Книги для «неполитических» заключенных

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Книги для «неполитических» заключенных

Хлопал, выкрикивал лозунги. Политзаключенному Хващевскому дали год колонии

Хлопал, выкрикивал лозунги. Политзаключенному Хващевскому дали год колонии

Ехал на свадьбу друга — оказался за решеткой за участие в протесте

Ехал на свадьбу друга — оказался за решеткой за участие в протесте