Задержанный в Бресте активист БСДП (Грамада) Сергей Мазан помещен в ИВС

Задержанный в Бресте 23 февраля заместитель председателя брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Сергей Мазан помещен в изолятор временного содержания Ленинского РОВД.

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Сотрудники милиции задержали Мазана рядом с площадью Ленина. Об этом политик около 15.40 сообщил по телефону председателю брестской городской структуры социал-демократов Анне Канюс. С этого времени Мазан на телефонные звонки не отвечал и его местонахождение не было известно.

«Только после 20.00 сестре Мазана удалось дозвониться в ИВС. Лишь после того как она заявила, что будет подавать заявление об исчезновении брата, дежурный изолятора сказал, что Мазан находится у них, — сообщила БелаПАН Канюс. — Сегодня с Мазаном в ИВС встретился адвокат, и выяснилось, что на утро 24 февраля протокол об административном правонарушении в отношении Мазана не составлен».