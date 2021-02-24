Гражданское общество Беларуси могут пригласить к сотрудничеству в формате Люблинского треугольника

Литва выступает за сотрудничество с гражданским обществом Беларуси в формате Люблинского треугольника, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 23 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Видеозапись пресс-конференции опубликована на странице МИД Украины в «Фейсбуке».

Фото МИД Литвы

«Люблинский треугольник — хорошая инициатива, — сказал Ландсбергис. — Я считаю, что мы должны продолжить работу в этом формате, и, где это возможно, мы могли бы попытаться вовлечь в нее гражданское общество Беларуси. В настоящее время существует не так много подобных политических форматов для гражданского общества Беларуси, которое борется за возможность проведения демократических выборов».

В свою очередь Кулеба заявил, что на встрече с министром иностранных дел Литвы они «обговорили ситуацию в Беларуси и последнюю встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и Александра Лукашенко».

«Нас обоих беспокоит, безусловно, ситуация в Беларуси, это наш сосед, не чужая нам страна», — сказал глава украинской дипломатии.

Люблинский треугольник — трехсторонний формат взаимодействия Украины, Литвы и Польши, созданный министрами иностранных дел в июле 2020 года на основе признания многовековых исторических и культурных связей между тремя народами. Формат подчеркивает роль трех государств в процессе формирования современных политических, культурных и социальных реалий Центральной Европы.

12 августа 2020 года министры иностранных дел стран Люблинского треугольника выступили с совместным заявлением, в котором выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Беларуси после президентских выборов и призвали власти воздержаться от применения силы.

«Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем, — говорилось в заявлении. — Мы уверены, что только путем диалога текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь. При необходимости мы открыты к любой помощи для содействия этому диалогу».

29 января 2021 года в онлайн-встрече глав МИД государств Люблинского треугольника приняла участие Светлана Тихановская. Она поблагодарила представителей этих стран за помощь белорусам, а также заявила, что видит «уникальный исторический шанс заложить основу для прочного мирного сотрудничества между Беларусью, Украиной, Польшей и Литвой». Она предложила превратить Люблинский треугольник в Люблинскую четверку — «с участием демократической Беларуси», что было бы «исторически справедливо и создало бы условия для более эффективного регионального сотрудничества».

Кулеба после встречи заявил журналистам, что «без Беларуси Люблинский треугольник является немного неполным».

«Мы бы хотели, чтобы демократическая Беларусь присоединилась и превратила его в Люблинскую четверку. Ситуация в Беларуси влияет не только на двусторонние отношения этой страны с соседями, но и на ситуацию в регионе в целом», — сказал он.