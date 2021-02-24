В Telegram появились новые функции

В популярном мессенджере Telegram появились новые функции.

Как отмечает компания, теперь у пользователей есть возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона.

Кроме того, количество участников в группах теперь не ограничено.

Автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера — более ранняя переписка останется в истории чата.