Нацбанк определил порядок регистрации валютных договоров

В Беларуси определен порядок регистрации валютных договоров физическими и юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями.

Соответствующее постановление № 37 приняло правление Национального банка. Документ подготовлен в целях реализации новой редакции закона о валютном контроле и валютном регулировании.

Новая редакция закона вступает в силу 9 июля. С этого дня гражданам Беларуси не нужно будет получать в Нацбанке разрешение на проведение валютных операций, связанных с движением капитала.

К таким операциям относится покупка недвижимости за границей, взнос в уставный фонд нерезидента, приобретение ценных бумаг, выпущенных нерезидентом.

Кроме этого, с указанной даты белорусским компаниям и индивидуальным предпринимателям — резидентам при проведении валютных операций, связанных с движением капитала, не нужно будет регистрировать в банках внешнеэкономические договоры, а также представлять в банки уведомления о проведении таких операций. Отменяется также разрешительный порядок открытия юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями — резидентами счетов в банках за пределами Беларуси.

«Постановлением № 37 предусмотрено, что с 9 июля 2021 года валютные договоры, заключенные с нерезидентами, резидентам Республики Беларусь необходимо будет регистрировать на веб-портале, размещенном на официальном сайте Национального банка», — сообщает Нацбанк.

Регистрации подлежат валютные договоры, сумма денежных обязательств на дату заключения которых не определена либо равна или превышает в эквиваленте 2.000 базовых величин (58 тыс. рублей) для физических лиц и 4.000 базовых величин (116 тыс. рублей) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Постановлением № 37 также определен перечень валютных операций, при проведении которых валютный договор подлежит регистрации.

«Регистрацию валютного договора необходимо будет проводить до совершения резидентом действий, направленных на исполнение валютного договора, либо не позднее семи рабочих дней с даты, следующей за датой поступления денежных средств по валютному договору на счет резидента, в том числе открытый в иностранном банке», — поясняет Нацбанк.

Установлено, что регистрации также подлежат валютные договоры, заключенные резидентами до 9 июля 2021 года, в том случае если обязательства по ним не исполнены до указанной даты.

Документам также определен порядок представления резидентами в Нацбанк информации об исполнении зарегистрированных валютных договоров или прекращении обязательств по ним.

«При этом предусмотрена возможность предоставления банками на договорной основе услуг по регистрации валютного договора, представлению актуальной информации о валютном договоре, его изменении и исполнении на веб-портале», — уточняет регулятор.