Fitch подтвердило рейтинг «Белгазпромбанка» на уровне B с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО «Белгазпромбанк» на уровне B, прогноз по рейтингу — негативный, сообщает пресс-служба банка.

В отчете Fitch Ratings в качестве основных драйверов рейтинга указаны восстановление операционного контроля над ОАО «Белгазпромбанк» со стороны основных акционеров — ПАО «Газпром» и «Газпромбанка», каждому из которых принадлежит 49,82% в уставном фонде белорусского банка, и, как следствие, снятие неопределенности относительно доступа банка к финансовым ресурсам материнской компании.

Отмечено также прекращение оттока депозитов и сохранение «Белгазпромбанком» достаточного запаса ликвидных активов. Банку удалось сохранить качество кредитного портфеля.

Благодаря обеспечению сбалансированной структуры активов и пассивов банка и прибыльной деятельности по итогам года «Белгазпромбанком» обеспечен достаточный запас нормативного капитала: показатель норматива достаточности нормативного капитала составил 17,9% при установленном регулятором минимальном значении 12%.

«Белгазпромбанк» — один из крупнейших коммерческих банков Беларуси, по величине активов входит в шестерку ведущих кредитных организаций страны.

18 января к обязанностям председателя правления «Белгазпромбанка» приступила экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова, которая до 10 декабря возглавляла временную администрацию банка. Администрация была введена 15 июня прошлого года решением Нацбанка на шесть месяцев «в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО «Белгазпромбанк», непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами».

Временная дирекция была введена после того, как 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Большинство членов правления «Белгазпромбанка» были задержаны.

Российские акционеры банка — «Газпром» и «Газпромбанк» — еще до начала работы временной администрации назвали действия Нацбанка по назначению новых руководящих работников «Белгазпромбанка» незаконными и летом прошлого года отказывались от сотрудничества с временной администрацией.

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который покинул банк в мае прошлого года в связи с участием в президентских выборах, 18 июня был задержан по обвинению в организации противоправной деятельности в годы, когда руководил банком. При этом представители власти утверждают, что в уголовном преследовании Бабарико нет политической подоплеки. Сам обвиняемый считает иначе.

24 ноября Александр Лукашенко на встрече с Ермаковой заявил о необходимости сформировать новое руководство банка в связи с истечением срока полномочий временной администрации.

Осенью прошлого года Национальный банк в течение нескольких месяцев вел переговоры с российскими акционерами «Белгазпромбанка» о том, чтобы собственники вернулись к управлению дочерним банком и сформировали новый состав правления. В результате в декабре «Газпром» и «Газпромбанк» вернулись к управлению «Белгазпромбанком».