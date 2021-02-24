Названа главная причина, почему пока не состоялась встреча Байдена и Тихановской

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская надеется на встречу с 46-м президентом США Джо Байденом во время визита в эту страну. Об этом она заявила в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (беседа состоялась 14 февраля, опубликована 23 февраля).

Фото из микроблога Джо Байдена

«Мой офис уже давно в контакте с администрацией Байдена, и ведутся переговоры. Единственное, что сейчас этому мешает, — это локдаун в стране», — сказала политик.

Тихановская в связи с этим подчеркнула, что пандемия коронавируса «много ограничений вводит в общение».

«Многие уже говорят: вот вы революцию затеяли (знаете, иногда и шутят по этому поводу) не в самое подходящее время». Но мы время не выбирали, оно само пришло», — подчеркнула она.

4 февраля Тихановская встретилась в Вильнюсе с новым послом США в Беларуси Джули Фишер. Дипломат в комментарии, размещенном в «Твиттере» посольства страны, тогда подчеркнула, что «США будут продолжать поддерживать народ Беларуси и тех людей по всему миру, которые сталкиваются с ужасной жестокостью при реализации своих основных свобод».

Что еще говорила Тихановская в интервью Гордону: