Эксперт рассказал, почему Лукашенко «столь нахально себя ведет с Путиным»

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По мнению старшего эксперта Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергея Жаворонкова, при всей экономической и политической зависимости Беларуси от России, крушение режима Лукашенко чревато для Путина колоссальными имиджевыми потерями.

Фото пресс-службы Кремля

Если революция победит в Беларуси, то это «можно будет считать, что это будет Майданом в квадрате, если не в кубе», так как «Беларусь и этнически, и культурно, и в восприятии граждан России является значительно более близкой страной, чем Украина».

Жаворонков отметил «ГА», что, если рухнет режим Лукашенко, то появится логическая цепочка: вчера — Киев, сегодня — Минск, а завтра — Москва.

«Это то, чего Путин постарается не допустить любой ценой. Лукашенко это понимает, потому он столь нахально себя и ведет», — уверен эксперт.

Он также считает, что политика «деньги, газ, нефть и все остальное в обмен на поцелуи» будет продолжаться, так как Лукашенко «очень опытен в этих вопросах, он делал это 20 лет при Путине, а до этого еще 5 лет при Ельцине, и я думаю, он не откажется от этой стратегии и далее».
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Сергей Жаворонков

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