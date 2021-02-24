Правительство запретило повышать цены на некоторые товары и лекарства

Согласно постановлению Совмина от 23 февраля № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости» юрлицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям в течение пяти дней запрещено повышать цены на ряд товаров.

Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступил в силу.

Требование касается как производителей и импортеров продукции, так и субъектов хозяйствования, занимающихся их реализацией на внутреннем рынке.

В соответствии с решением правительства, предписано «не допускать повышения цен с даты вступления в силу настоящего постановления по 28 февраля 2021 года по сравнению с ценами, действовавшими на 24 февраля 2021 года, а в случае отсутствия товаров на эту дату — на предыдущую дату (без учета снижения цен в рамках проведения мероприятий, направленных на продвижение товаров и привлечение покупателей)».

С марта изменение цен на «социально значимые товары первой необходимости» не может превышать 0,2% в месяц.

Повышение цен выше этого предела допускается по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

Госорганам и концернам поручено принять «меры по выполнению настоящего постановления и обеспечить поставки в торговые объекты и аптеки под потребность внутреннего рынка продукции, производимой подчиненными организациями».

Их руководители должны принять «системные меры по анализу и мониторингу цен по всей цепочке их формирования (установления), издать локальные правовые акты об организации работы по стабилизации цен с установлением четкой системы контроля и оценки работы кадров».

МАРТ и Минздрав, согласно документу, должны при необходимости скорректировать ассортиментных перечней товаров и перечней лекарственных средств, обязательных для наличия в аптеках.

Всего в утвержденном перечне социально значимых товаров 62 позиции, 57 из которых относятся к продуктам питания, пять — к средствам гигиены и хозяйственным товарам. Также цены запрещено повышать на 50 наименований лекарственных препаратов отечественного производства или расфасовки.

По данным Белстата, в январе потребительские цены выросли на 1,1% при официальном годовом прогнозе 5%. При этом в годовом измерении (январь 2021 года к январю 2020 года) инфляция составила 7,7%.

В январе по отношению к декабрю цены на продовольственные товары выросли на 1,5% (за 12 месяцев — на 6,6%), на непродовольственные — на 1,3% (8,7%), на услуги — на 0,3% (8%).

Виноград, свекла и бананы оказались лидерами по удорожанию среди продовольственных товаров. Стоимость винограда выросла за месяц на 23,1%, свеклы — на 13%, бананов — на 11,6%. Более чем на 10% подорожали также морковь (10,9%), соленая сельдь (10,4%), репчатый лук (10,4%) и маргарин (10,01%).

Лидерами по удорожанию среди непродовольственных товаров стали ежедневные газеты (на 7,8%), письменные и компьютерные столы (на 6,8%), а также женские модельные туфли (на 6,7%), среди услуг — сжиженный газ (на 14,7%), правовые услуги и госпошлины за совершение административных процедур (на 7,4%).

В МАРТ и Нацбанке ускорение инфляции объяснили отменой льгот по НДС на ряд товаров, в том числе лекарственные препараты. Аналогичного мнения придерживаются аналитики Евразийского банка развития.

В 2020 году инфляция составила 7,4% при официальном прогнозе 5% (в январе — 0,9%). В 2021 году правительство прогнозирует инфляцию не выше 5%.