Епископ Великоселец обсудил с главой Могилевской области вопрос передачи кафедрального костела Могилева прихожанам

/ Общество
Просмотров: 25

Апостольский администратор Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Казимир Великоселец 23 февраля на встрече с главой Могилевской области Леонидом Зайцем обсудил вопрос статуса кафедрального костела Вознесения Пресвятой Девы Марии и святого Станислава в Могилеве, сообщается на сайте облисполкома.

«Во время встречи детально обсуждалась тема статуса могилевского кафедрального костела в плоскости передачи его прихожанам в безвозмездное пользование, — говорится в сообщении. — Кроме того, поднимался вопрос дальнейшей судьбы пристройки к костелу Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Бобруйске и другое».

На встрече, в которой также участвовал вспомогательный епископ архидиоцезии Александр Яшевский, стороны также «обсудили вопросы взаимодействия». В частности, как сообщается, Заяц подчеркнул, что «в Могилевской области нет разногласий между конфессиями и внутри них, а общая задача власти и церкви — объединять людей, содействовать тому, чтобы белорусы жили мирно».

«Продолжая тему, епископ Казимир Великоселец добавил: есть и общая цель — служить народу. <...> По итогам беседы Казимир Великоселец выразил удовлетворение обсуждением, заметив, что работает в Беларуси давно и всегда находил общий язык с исполнительной властью», — отмечается в сообщении облисполкома.

Могилевский кафедральный костел Вознесения Пресвятой Девы Марии и святого Станислава построен в середине XVIII века. В 1937 году святыню закрыли. С 1946 года культовое здание использовали как склад, а в 1964—1986 годах в нем размещался архив.

Римско-католический приход Вознесения Пресвятой Девы Марии был заново зарегистрирован в 1990 году. По информации на приходском сайте, тогда же костел передали верующим в пользование, однако до сих пор он остается в собственности города.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Католическая церковь Персона: Казимир Великоселец Леонид Заяц Город: Могилев

Другие материалы на эту тему:

Власти Беларуси вынудили католиков выйти за рамки политического нейтралитета

Власти Беларуси вынудили католиков выйти за рамки политического нейтралитета

Митрополит Кондрусевич вернулся. Рождественский «подарок» от Лукашенко

Митрополит Кондрусевич вернулся. Рождественский «подарок» от Лукашенко

Белорусские власти разрешили Кондрусевичу вернуться домой

Белорусские власти разрешили Кондрусевичу вернуться домой

Епископ Кособуцкий: обвинения в адрес Кондрусевича — ничем не обоснованная ложь

Епископ Кособуцкий: обвинения в адрес Кондрусевича — ничем не обоснованная ложь