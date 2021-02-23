Финал футзальной Лиги чемпионов перенесли из Минска в Загреб

Исполком УЕФА принял к сведению эпидемиологическое положение в Беларуси, а также принятые там ограничения на путешествия, которые могут помешать ряду команд и официальным лицам принять участие в финальной стадии футзальной Лиги чемпионов УЕФА-2020/21.

Фото: fcminsk.by

После консультаций с Белорусской федерацией футбола исполком УЕФА принял решение найти для турнира альтернативное место проведения, сообщает пресс-служба организации.

Так как Хорватский футбольный союз выразил готовность принять финальную стадию, исполком УЕФА решил назначить Загреб местом проведения турнира, который изначально должен был пройти с 28 апреля по 3 мая в Минске.

Кроме того, исполнительный комитет УЕФА принял решение отменить розыгрыш чемпионатов Европы среди юношей и девушек до 19 лет в сезоне 2020/21 из-за пандемии COVID-19 и ее влияния на проведение соревнований. Турнир среди девушек должен был пройти в Беларуси.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) и Международный союз современного пятиборья (UIPM) приняли решения перенести предстоящие чемпионаты мира из Беларуси из-за ситуации в стране.