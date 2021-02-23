В Бресте задержан зампредседателя Брестской областной организации БСДП (Грамада) Сергей Мазан

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В Бресте 23 февраля задержан заместитель председателя Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Сергей Мазан.

Источник: ПЦ «Весна»

Как сообщила БелаПАН председатель брестской городской структуры социал-демократов Анна Канюс, около 15:40 Мазан позвонил ей и сказал, что рядом с площадью Ленина его задержали сотрудники милиции.

«На данное время местонахождение Мазана нам неизвестно. На телефонные звонки он не отвечает», — дополнила Канюс.
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Тэги: БСДП (Грамада) задержания активистов Персона: Сергей Мазан Анна Канюс Город: Брест

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