Макей назвал внимание к Беларуси по теме прав человека политическим давлением на «законное правительство»

«Нет причин для эксклюзивного внимания к Беларуси по теме прав человека, кроме как с исключительной целью политического давления на законное правительство», — заявил министр иностранных дел Владимир Макей, выступая 23 февраля онлайн на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

«К сожалению, в реалиях современного мира в ряде случаев подходы к тематике прав человека не только не объединяют международное сообщество, но продолжают его разделять, — сказал он. — Права человека стали излюбленным предлогом так называемых зрелых демократий для произвольных обвинений в адрес тех государств, которые выполняют обязательства в сфере прав человека, строго следуя международным договорам, а не их тенденциозным толкованиям. Делается это в целях политической дискредитации власти в этих государствах, не вписывающейся в западную картину мира, и устранения ее любой ценой».

Макей заявил, что «горячо любимая игрушка западных стран в виде экономических санкций, активно используемая ими для давления на другие суверенные государства, абсолютно несовместима с заботой о людях и их правах».

«Такая тактика представляет собой вопиющее нарушение принципов Декларации международного права, учрежденной в 1970 году на 25-й сессии Генассамблеи ООН, в которой провозглашено, что ни одно государство не может ни применять, ни поощрять применение односторонних экономических, политических мер или мер любого иного характера с целью добиться подчинения себе другого государства в осуществлении им своих суверенных прав», — сказала глава МИД.

По его мнению, универсальные и принадлежащие всему мировому сообществу права человека не должны трактоваться односторонним образом. «Каждое государство прикладывает возможные усилия для достижения согласованных международных стандартов с учетом своего национального контекста и реальных возможностей. Чтобы оценить достигнутый государством прогресс, нужен диалог и взаимопонимание, а не надуманные обвинения и угрозы, — сказал Макей. — Беларусь — молодое, независимое государство, которое последовательно развивается эволюционным путем. Мы никогда не утверждали, что наша страна идеальная, но мы категорически не согласны с субъективными обвинениями в нарушениях прав человека, звучащими в наш адрес в Совете ООН по правам человека со стороны ряда его членов».

После выборов 9 августа 2020 года и репрессий в отношении граждан, которые участвовали в акциях протеста против фальсификации выборов и насилия со стороны силовиков, Беларусь подверглась критике со стороны белорусских и международных правозащитных государств и многих стран, включая США, Великобританию, Канаду, страны ЕС.

К 46-й сессии СПЧ верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подготовила доклад по ситуации в Беларуси. В документе говорится, что действия белорусских властей по ограничению свободы выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций, а также права на участие в политических процессах привели к беспрецедентному кризису в области прав человека в стране.

«Широко распространенное в контексте выборов систематическое отрицание основных свобод, массовые произвольные аресты и задержания людей, которые организовывали акции протеста или участвовали в них, выражали критику или несогласие, а также сотни предполагаемых случаев пыток и жестокого обращения, притеснения и запугивания представителей оппозиции, журналистов, правозащитников и граждан в целом, создали атмосферу страха и безнаказанности. Ситуация усугубляется отсутствием мер по обеспечению ответственности за такие нарушения прав человека», — подчеркивается в докладе.

В документе отмечается, что за последние месяцы журналисты и правозащитники в Беларуси регулярно подвергались преследованиям и задержаниям при выполнении своих профессиональных обязанностей, в том числе под предлогом якобы «участия в несанкционированных мероприятиях».

«Вечером 9 августа объявление результатов выборов вызвало массовые протесты, оспаривающие законность их результатов, — говорится в докладе. — С тех пор люди продолжают мирно выходить на улицы по всей стране на регулярной основе, отстаивая свое право участвовать в государственных делах. Власти систематически подавляют преимущественно мирные протесты и тех, кто высказывает критику, в том числе путем произвольных массовых задержаний, пыток и других видов жестокого обращения».