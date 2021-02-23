Представители 15 вузов объединились в Ассоциацию белорусских студентов

Представители 15 студенческих сообществ университетов Беларуси объединились в Ассоциацию белорусских студентов (Задзіночанне беларускіх студэнтаў (ЗБС)), сообщается на сайте нового сообщества.

Первоочередная цель ассоциации — вернуть в Беларусь «принципы демократичности, законности и соблюдения прав и свобод человека», отмечается на сайте.

«С сегодняшнего дня голос ЗБС — голос объединенного студенчества. Мы объединяем 15 вузов 6 городов Беларуси общей численностью около 80 тысяч студентов. При этом мы нацелены на объединение со всеми инициативными университетами, — заявляет Ассоциация белорусских студентов. — Молодежь — это движущая сила в любой стране. Наше молодое поколение доказало всему миру, что, несмотря на пропаганду длиною в 26 лет, возможно иметь свои убеждения и быть свободными душою людьми».

В объединение будут входить стачкомы университетов, а представителей будут выбирать сами студенты.

Среди членов ассоциации представители студенчества крупнейших вузов страны: Белорусского государственного университета, Белгосмедуниверситета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского государственного экономического университета, Белорусской государственной академии искусств, Минского государственного лингвистического университета, Барановичского, Гродненского, Полоцкого государственных университетов и других.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала инициативу создания ассоциации.

В своем телеграм-канале она напомнила, что в августе 2020 года была создана Студенческая инициативная группа, объединившая актив 15 белорусских вузов. По словам Тихановской, «режим испугался храбро отстаивающих свои голоса студентов». Самым известным актом репрессий в отношении студенчества она назвала события 12 ноября, когда 10 студенческих активистов, в том числе представитель Тихановской по делам молодежи, член Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране и ЗБС Алана Гебремариам, были задержаны сотрудниками Комитета госбезопасности, а десятки студентов вынуждены были бежать из страны.

«С того дня стало очевидно: только единство и солидарность помогут отстоять наше общее право на свободу. И теперь все они объединились в единую ассоциацию, — подчеркнула Тихановская. — Я поддерживаю Ассоциацию белорусских студентов (ЗБС) и призываю белорусское студенчество объединять силы, вступая в коалицию независимых студенческих объединений ради достижении нашей общей цели — демократической Беларуси».