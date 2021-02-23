Политзаключенного Владислава Зеневича приговорили к трем годам ограничения свободы

20-летний политзаключенный Владислав Зеневич приговорен к трем годам ограничения свободы в учреждении открытого типа за участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК).

Такое решение 23 февраля на заседании суда Ленинского района Минска вынесла судья Марина Запасник, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

1 ноября 2020 года Зеневича задержали в Минске. В тот день в столице проходил протестный марш. На следующий день молодого человека оштрафовали на 810 рублей по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия). В его квартире провели обыск.

30 ноября Зеневича вновь задержали и впоследствии обвинили в том, что 1 ноября он «участвовал в несанкционированном мероприятии, выкрикивал лозунги, поднимал руки, находился в первых рядах мероприятия, выходил на проезжую часть». При этом, согласно обвинению, молодой человек «не реагировал на требования сотрудников милиции прекратить противоправные действия». Его действия, как утверждалось, повлекли за собой «нарушение работы общественного транспорта».

Во время следствия Зеневич говорил, что 1 ноября видел «толпу, которая двигалась в сторону станции метро "Восток" по проезжей части и тротуару». Он отметил, что «не нарушал общественный порядок» и был задержан возле парка Челюскинцев, когда возвращался домой.

Во время суда была просмотрена видеозапись, на которой, как утверждалось, можно разглядеть лицо обвиняемого, а также увидеть момент, когда этот человек выходит на проезжую часть.

Адвокат заявил, что в материалах дела отсутствуют доказательства вины Зеневича. Он отметил: «Все обвинение строится на двух видеозаписях. Причем нельзя точно сказать, что на них — именно мой подзащитный». Адвокат обратил внимание на то, что Зеневич не мог находиться в указанном в обвинении месте, поскольку согласно протоколу по ст. 23.34 КоАП от 1 ноября в это время он уже был задержан.

Предприятие «Минсктранс» потребовало взыскать с обвиняемого имущественный ущерб в размере 10 689,76 рубля, а также госпошлину за иск.

Зеневич своей вины по ст. 342 УК не признал, а также отверг претензии «Минсктранса». Он отказался давать показания в суде, а также выступать с последним словом.

Судья Запасник вынесла именно такой приговор, какой просил вынести гособвинитель Александр Романович.

Иск «Минсктранса» вынесен в отдельное гражданское производство.