За сутки в Беларуси зарегистрировано 972 случая COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 972 случая COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписан из больниц 861 пациент, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 снизилось — 22 февраля их было 1144. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 280 428, умерли 1930 пациентов с коронавирусом, выздоровели — 270 289.

За минувшие сутки выполнено 7367 тестов на коронавирус, что почти в 2,5 раза меньше, чем двумя днями ранее (всего выполнено 4 806 777 тестов).

Накануне Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что к осени в Беларуси появится своя вакцина от коронавируса. «К осени мы получим свою вакцину, специалисты у нас есть. А сейчас закупаем у вас», — сказал Лукашенко.

В ответ на это Путин сообщил, что Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса. По словам Лукашенко, производство планируется начать в марте.