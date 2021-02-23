Заседания по уголовному делу в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» отложены минимум до 9 марта

Заседания по уголовному делу в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» и его экс-главы Виктора Бабарико отложены на неопределенный срок, минимум до 9 марта, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский.

По его словам, в Верховном суде пояснили, что такой длительный перерыв связан с болезнью одного из членов состава суда.

«О дате возобновления процесса нас должны оповестить», — сказал адвокат.

Лаевский отметил, что суд был прерван в процессе оглашения обвинения и защита считает это «довольно необычной ситуацией», поскольку в составе суда есть запасной судья и запасной народный заседатель. При этом он констатировал, что в суде не сообщили, кто именно заболел.

Процесс по делу «Белгазпромбанка» начался 17 февраля и проходит в здании суда Московского района Минска. Журналистам негосударственных СМИ в аккредитации отказано, несмотря на то что суд объявлен открытым. Заявку БелаПАН на освещение процесса отклонили без объяснения причин, некоторым медиа отказали в аккредитации из-за «нехватки мест». Известно, что аккредитацию получили ряд белорусских государственных и российских СМИ. Негосударственные СМИ не смогли попасть и на предварительное заседание по делу 4 февраля. Здание суда в тот день было закрыто для посетителей и окружено металлическими ограждениями, вокруг дежурили силовики.

Само дело возникло летом прошлого года, спустя месяц после того, как Виктор Бабарико объявил о своем участии в президентской кампании и покинул должность председателя правления банка. 11 июня 2020 года в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск, в ходе которого было изъято около 4 млн долларов, ценные бумаги на 500 тыс. долларов, золото, облигации, а также полторы сотни картин из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» (она формировалась с 2011 года) стоимостью примерно 20 млн долларов. Большинство членов правления банка были задержаны.

18 июня Виктора Бабарико задержали. Бывшему банкиру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса (получение взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере).

Топ-менеджерам «Белгазпромбанка» Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, Алексею Задойко и Сергею Добролёту было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК, учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку — по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки в крупном размере).