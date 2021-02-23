Лукашенко и Путин созвонились после встречи в Сочи

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В развитие прошедших накануне переговоров состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина.

«Главные темы: функционирование налоговой системы; вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем; работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство). Выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве — вот главная цель всей проделываемой большой работы», — проинформировали в пресс-службе Лукашенко.

Накануне Лукашенко и Путин провели неформальную встречу, которая продолжалась более шести часов как в классическом формате тет-а-тет, так и за катанием на лыжах и снегоходах, во время обеда.
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Тэги: Беларусь-Россия ВПК Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Город: Сочи

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