Лукашенко и Путин созвонились после встречи в Сочи

В развитие прошедших накануне переговоров состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина.

«Главные темы: функционирование налоговой системы; вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем; работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство). Выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве — вот главная цель всей проделываемой большой работы», — проинформировали в пресс-службе Лукашенко.