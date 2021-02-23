Белорусские банки сократили расходы на благотворительность

Белорусские банки в 2020 году направили на благотворительную деятельность более 35 млн рублей, сообщает Ассоциация белорусских банков.

В 2019 году расходы на благотворительность составили 41 млн рублей. Таким образом, за год расходы банков на благотворительную деятельность снизились примерно на 15%.

Из 35 млн рублей в 2020 году около половины банки направили на развитие физкультуры и спорта, учреждений образования, еще треть составила поддержка учреждений здравоохранения в условиях эпидемиологической ситуации.

Помощь оказывается также инвалидам, ветеранам, многодетным семьям и направляется на другие социально значимые цели, сообщает Ассоциация белорусских банков.

«Осознавая свою социальную ответственность, кредитно-финансовые учреждения ежегодно выделяют значительные средства на благотворительность. При этом дополнительную материальную помощь оказывают также дочерние компании и сотрудники банков своими личными средствами. И эта добрая традиция будет продолжена», — отметил председатель Ассоциации белорусских банков Владимир Драгун.

Напомним, акционеры белорусских банков принимают решение о суммах благотворительной помощи в зависимости от размера прибыли.

Сокращение расходов на благотворительность в 2020 году может быть связано с уменьшением прибыли. За прошлый год прибыль кредитных организаций Беларуси составила 1 млрд рублей и уменьшилась на 13,5% по сравнению с 2019 годом.

«Ухудшение финансового результата негосударственных банков было более заметным. Основным фактором снижения прибыли банковского сектора по итогам 2020 года выступил рост чистых отчислений в резервы на 501,6 млн рублей», — отмечал зампред Нацбанка Дмитрий Калечиц, выступая на январском расширенном заседании правления.