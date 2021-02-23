Лукашенко: наша армия способна остановить любого агрессора

В Беларуси создана «профессиональная, хорошо оснащенная мобильная армия, способная остановить любого агрессора». Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко по случаю Дня защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси.

Текст поздравления, адресованного «соотечественникам, ветеранам, солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам», опубликован на сайте Лукашенко.

Белорусская армия, по его словам, является «надежным щитом государства», а также «решающим фактором обеспечения его безопасности и территориальной целостности».

«Каждый год в Беларуси в армейский строй становятся тысячи молодых людей, настоящих патриотов, которые верны присяге, чтут победные традиции ветеранов и память погибших за свободу народа. Пусть доблесть и отвага героев Великой Отечественной войны, мужество и стойкость воинов-интернационалистов служат примером для всех, кто сегодня с честью исполняет свой воинский долг», — говорится в поздравлении Лукашенко.

Численность Вооруженных сил Беларуси составляет около 65 тыс. человек. В соответствии с бюджетом на 2021 год на национальную оборону планируется израсходовать 1,46 млрд рублей.