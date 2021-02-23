В 2020 году белорусские суды оправдали лишь 93 человека

В 2020 году белорусские суды общей юрисдикции рассмотрели 32 010 уголовных дел с вынесением приговора, свидетельствуют статистические данные на сайте Верховного суда.

Осуждено за прошлый год 34 572 человека (38 726 — в 2019 году). Наибольшее число приговоров было связано с преступлениями против собственности — 13 346 (13 976), преступлениями против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних — 5963 (6062). За преступления против общественного порядка и общественной нравственности вынесены 2206 приговоров (2849), за преступления, связанные с наркотиками, — 2002 (2284).

К лишению свободы приговорены 7750 лиц (в 2019-м — 9394), к ограничению свободы — 6777 (7245), к аресту — 7143 (7405). Три человека осуждены на пожизненное заключение (столько же в 2019-м), еще три — на смертную казнь (два).

Девяносто три человека в прошлом году были оправданы судом (в 2019-м — 114), 130 — оправданы по отдельным статьям обвинения. В отношении 1858 лиц (2326) дела прекращены, в отношении 136 (192) — по отдельным статьям обвинения.

В делах по административным правонарушениям районные и городские суды вынесли постановления в отношении 298 861 лица, 37 052 дела были прекращены. Административный арест наложен на 52 536 лиц, штраф — на 167 595, предупреждение — на 8595.