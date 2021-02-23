Эксперт: инициатива КГК об изменении режима налогообложения для ИП приведет к росту теневой экономики

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Инициатива Комитета госконтроля (КГК) о запрете индивидуальным предпринимателям пользоваться таким режимом налогообложения, как уплата единого налога, приведет к росту теневой экономики. Такой прогноз содержится в аналитическом бюллетене Business & Economic Review (совместный информационный продукт Центра экономических исследований BEROC, Исследовательского центра ИПМ и Бизнес-школы ИПМ).

На прошлой неделе стало известно о письме КГК в адрес Минфина. В нем предлагается отменить для ИП единый налог (устанавливается местными властями и во многих случаях составляет 50—130 рублей в месяц в зависимости от региона и вида деятельности).

По мнению КГК, многие ИП занимаются высокодоходным бизнесом, поэтому их стоит перевести на упрощенную систему налогообложения, которая предполагает уплату налога в размере 5% от выручки. Для тех ИП, кто занимается оказанием консультационных, маркетинговых и иных услуг, представители Комитета госконтроля предлагают установить налог в 16% от выручки.

Комментируя предложения КГК, научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова отметила: индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый налог, в ряде случаев занимаются примерно той же деятельностью, что и самозанятые граждане, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП. По словам Акуловой, если предложения комитета будут реализованы, ИП могут оказаться в гораздо худших условиях, чем самозанятые.

«У них не только будет больше головной боли с отчетностью, но и платить им придется гораздо больше. Это будет их стимулировать либо закрываться, либо уходить в тень», — пояснила эксперт.

Ухудшение условий работы для ИП, в свою очередь, может иметь негативные социальные последствия, считает Акулова.

«Экономическая ситуация остается сложной, особенно в малых городах и регионах. Если там человек теряет работу на госпредприятии, ему очень сложно найти другую. Часто создание ИП является единственной возможностью получать средства, чтобы поддерживать нормальное существование и уровень доходов», — отметила она.

По словам Акуловой, опросы свидетельствуют, что зачастую люди регистрируются индивидуальными предпринимателями вынужденно. «Чаще всего открытие ИП — это вынужденное решение из-за тяжелой экономической ситуации. Огромный белорусский госсектор, несмотря на поддержку со стороны государства, продолжает увольнять избыточную рабочую силу. Проблему занятости до сих пор во многом решал сектор ИП и микропредприятий. Можно ожидать, что в случае принятия изменений в налогообложение ИП может возрасти уровень бедности, особенно в регионах», — прогнозирует она.
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Тэги: ИП налогообложение налоги КГК Персона: Мария Акулова

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