Жуткая авария под Лиозно

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Лиозненском районе.

По данным ГАИ Витебской области, накануне утром на 118-м километре трассы Санкт-Петербург — Гомель — граница Украины произошло столкновение трех автомобилей.

34-летний водитель «Toйоты» сначала задел «БМВ», а затем влетел в «Форд».

В результате аварии на месте погиб водитель «японки».

Кроме этого травмы различной степени тяжести получили 31-летний пассажир «Тойоты» и 22-летняя пассажирка «Форд» — они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в столице ГАИ проводит спецмероприятие.
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Тэги: ДТП Город: Лиозно

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