Биткоин резко теряет в весе 23.02.2021 / 11:35 / Экономика Просмотров: 130 A- A+ Самая известная криптовалюта — биткоин — после нескольких дней роста сегодня сдает свои позиции. Фото pixabay.com По данным электронных торгов на 11:30 по минскому времени, BTC теряет 13,5% и торгуется на уровне 47 984,5 доллара. Сюжет: Криптовалюта Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: биткоин криптовалюта Другие материалы на эту тему: Биткоин установил годовой антирекорд. Почему инвесторы потирают руки? Белорусский инвестор: биткоин будет стоить миллион долларов Создатели белорусской криптовалюты не считают ее конкурентом рубля Блокчейн, криптовалюты, биткоин, токены, ICO… Что это такое?