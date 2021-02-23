Биткоин резко теряет в весе

/ Экономика
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Самая известная криптовалюта — биткоин — после нескольких дней роста сегодня сдает свои позиции.

Фото pixabay.com

По данным электронных торгов на 11:30 по минскому времени, BTC теряет 13,5% и торгуется на уровне 47 984,5 доллара.

Сюжет: Криптовалюта
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Тэги: биткоин криптовалюта

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