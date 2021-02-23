В Минске осудили задержанных ОМОНом участников несостоявшегося автопробега с БЧБ-флагами

Не менее девяти человек 22 февраля решениями судов в Минске и Гомеле привлечены к административной ответственности в связи с протестами, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Фото носит иллюстративный характер

Всего, по информации правозащитников, за день рассмотрено 13 протоколов по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия). Шесть человек получили арест на срок от 10 до 15 суток, три фигуранта — штраф, два дела отправлено на доработку, еще два прекращено.

Основанием для составления административных протоколов и задержаний среди прочего послужили найденные у людей протестные наклейки и чехол для мобильного телефона с гербом «Погоня», бело-красно-белые флаги, найденные во время обысков в квартирах (в Гомеле), а также размещенный на балконе квартиры.

Минимум три человека арестовано и один оштрафован за попытку провести фотосессию и автопробег с национальной символикой в районе Минска. Эту информацию правозащитников подтверждают в МВД. Пресс-служба ведомства разместила видеоролик с кадрами задержания омоновцами двух молодых мужчин и двух девушек в лесу.

По официальной информации, в отношении задержанных также были составлены протоколы по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

В видеоролике прозвучало, что 21 февраля в милицию поступило сообщение, что на территории Минского района у МКАД «собралась группа граждан на автомобилях, при этом номерные знаки машин были закрыты незарегистрированной символикой, задержаны четыре лица, которые оказали активное неповиновение милиционерам».

Ролик содержит видеозапись опроса трех задержанных, где они рассказывают, что планировали провести автопробег и разместить фото в интернете.