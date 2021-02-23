Власти: на подготовку и проведение посевной потребуются миллиарды рублей

На подготовку и проведение весенних полевых работ потребуется в январе—мае 2 млрд 275,5 млн рублей. Такой параметр заложен в рабочем плане, опубликованном на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

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В том числе на горюче-смазочные материалы запланировано 529,7 млн рублей, минеральные удобрения — 727,9 млн, средства защиты растений — 348,8 млн, известкование — 29,7 млн, ремонт и обслуживание техники — 293,7 млн, семена — 256,6 млн, погашение задолженности за дизтопливо — 88,7 млн рублей.

Среди источников финансирования — субвенции из республиканского бюджета, средства местных бюджетов, льготные кредиты, кредиты банков на общем основании, собственные средства организаций.

В 2021 году запланировано собрать 8 млн 545 тыс. тонн зерна, в том числе 6 млн 570 тыс. — фуражного, 1 млн 100 тыс. тонн картофеля, 5 млн тонн сахарной свеклы, 180 тыс. тонн льнотресты, 714 тыс. тонн маслосемян рапса, 625 тыс. тонн овощей и 170 тыс. тонн плодов и ягод.

На весенние полевые работы понадобится 1 млн 306,3 тыс. тонн минеральных удобрений, 209,2 тыс. тонн средств защиты растений, 710 тыс. тонн дизельного топлива, 58 тыс. тонн автомобильного бензина, 28,7 тыс. тонн моторного масла и смазочных материалов.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2020 году составил 8 млн 769,7 тыс. тонн, рапса — 731,3 тыс. тонн, картофеля — 5 млн 231,2 тыс. тонн, овощей — 1 млн 750,7 тыс. тонн, сахарной свеклы — 4 млн 10,9 тыс. тонн.

Александр Лукашенко считает, что сельское хозяйство в минувшем году «нас спасло». «Нашим вот этим протестунам и тем, кто нас критиковал, надо сказать, что в этом году сельское хозяйство спасло нас, добавило 5% — в трудные годы 5% — и экспорт уйдет со свистом... Вот это им надо в голову вбивать, показывая их несостоятельность. Эту болтовню так называемую рыночную надо заканчивать», — заявил он 12 января во время доклада вице-премьера Юрия Назарова.