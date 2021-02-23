НАСА показало кадры посадки марсохода на поверхность Красной планеты

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Американское космическое агентство опубликовало первые видеокадры посадки марсохода на поверхность Красной планеты.

Операция была осуществлена на прошлой неделе: роботизированный аппарат Perseverance («Настойчивость») вошел в атмосферу Марса и совершил посадку на дне высохшего древнего озера.

Космическая платформа, спустившая «джип» на троссах с высоты около двух метров, была буквально увешана видео- и фотоаппаратурой: запечатлеть посадку должны были сразу семь камер.

Практически сразу после посадки ровер начал передавать на Землю фотографии поверхности Марса и другие данные.
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Тэги: NASA Марс марсоход

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