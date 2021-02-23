ГАИ проводит спецмероприятие

/ Общество
Просмотров: 464

Привлечение внимания автовладельцев к поддержанию личного транспорта в технически исправном состоянии — одна из главных задач проведения Госавтоинспекцией столицы спецмероприятия.

В период 22-26 февраля на территории столицы сотрудники ГАИ будут «осуществлять усиленный контроль за своевременностью прохождения техосмотра», а также «выпуском транспортных средств должностными лицами организаций и предприятий, ответственными за их техническое состояние и эксплуатацию».

В дорожной милиции отметили, что автовладельцев без своевременно пройденного техосмотра ждет ответственность: от предупреждения до штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин (при повторном —от 2 до 5).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ техосмотр

Другие материалы на эту тему:

ЧП в Бресте: стреляли в начальника ГАИ

ЧП в Бресте: стреляли в начальника ГАИ

Отвязать транспортный налог от техосмотра могут уже в начале года

Отвязать транспортный налог от техосмотра могут уже в начале года

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

Отвяжут ли уплату дорожного сбора от техосмотра?

Отвяжут ли уплату дорожного сбора от техосмотра?