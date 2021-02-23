ГАИ проводит спецмероприятие

Привлечение внимания автовладельцев к поддержанию личного транспорта в технически исправном состоянии — одна из главных задач проведения Госавтоинспекцией столицы спецмероприятия.

В период 22-26 февраля на территории столицы сотрудники ГАИ будут «осуществлять усиленный контроль за своевременностью прохождения техосмотра», а также «выпуском транспортных средств должностными лицами организаций и предприятий, ответственными за их техническое состояние и эксплуатацию».

В дорожной милиции отметили, что автовладельцев без своевременно пройденного техосмотра ждет ответственность: от предупреждения до штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин (при повторном —от 2 до 5).