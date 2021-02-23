Беларусь ожидает фронтальный раздел

Сегодня на погоде в Беларуси скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

По прогнозам синоптиков, ожидается увеличение облачности. В отдельных районах выпадут осадки.

В отдельных районах слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

Погода в трегионах: