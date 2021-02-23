Беларусь ожидает фронтальный раздел
Сегодня на погоде в Беларуси скажется влияние малоактивного фронтального раздела.
По прогнозам синоптиков, ожидается увеличение облачности. В отдельных районах выпадут осадки.
В отдельных районах слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.
Погода в трегионах:
- Брест +6..+8°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск -8..-10°C (вероятность осадков 70-80%);
- Гомель -6..-8°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гродно +3..+5°C (вероятность осадков 10-15%);
- Могилев -8..-10°C (вероятность осадков 5-10%);
- Минск 0..-2°C (вероятность осадков 60-70%).