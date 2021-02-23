Беларусь ожидает фронтальный раздел

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Сегодня на погоде в Беларуси скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

По прогнозам синоптиков, ожидается увеличение облачности. В отдельных районах выпадут осадки.

В отдельных районах слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

Погода в трегионах:

  • Брест +6..+8°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск -8..-10°C (вероятность осадков 70-80%);
  • Гомель -6..-8°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно +3..+5°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Могилев -8..-10°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск 0..-2°C (вероятность осадков 60-70%).
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Тэги: прогноз погоды

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