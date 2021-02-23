Обвиняемому в оскорблении президента Сергею Гордиевичу продлили срок домашнего ареста

Корреспонденту сайта «Першы рэгіён» (Брестская область) Сергею Гордиевичу, которого обвиняют в оскорблении президента, продлили срок домашнего ареста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Гордиевич, у которого в Дрогичине прошло уже минимум три обыска, находится под домашним арестом с 25 декабря. 22 декабря он был задержан при участии ОМОН, а его телефон несколько раз отправляли на экспертизу. В последний день прошлого года ему предъявили обвинение по ст. 368 УК (оскорбление президента). Основанием стало сообщение, которое якобы появилось в сентябре в популярной группе «Реальный Дрогичин» в Viber.

Как отмечает БАЖ, срок домашнего ареста журналиста истекал 25 февраля, но дрогичинский райотдел Следственного комитета решил продлить предварительное расследование до трех месяцев (до 25 марта).

В постановлении говорится, что по данному уголовному делу «необходимо провести ряд судебно-медицинских экспертиз, получить заключение судебных компьютерно-технических экспертиз, а также произвести следственные и другие процессуальные действия, направленные на завершение предварительного расследования».

По сведениям БАЖ, следствие объясняет данную меру пресечения тем, что, находясь на свободе, журналист «может скрыться от органа уголовного преследования, совершить иные общественно опасные деяния, предусмотренные уголовным законодательством».

Гордиевич не дает показаний и не признает себя виновным в преступлении. Правозащитное сообщество Беларуси признало корреспондента «Першага рэгіёна» политзаключенным.