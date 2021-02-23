Эксперт о протесте в Беларуси: условно можно говорить про кипящий котел, который удалось накрыть крышкой, но она не спасет от взрыва

Причины, по которым белорусы массово вышли на мирный протест, никуда не исчезли, считает доктор социологии, руководитель Белорусской аналитической мастерской (BAW) в Варшаве Андрей Вардомацкий.

В комментарии DW он отметил, что первоначальным мотивом для массовых акций после президентских выборов стало ощущение несправедливости — это была реакция на так называемую «специфическую электоральную математику Центризбиркома».

Однако дальше основной причиной протеста стали действия силовиков, которые просто вызвали эмоциональный срыв, подчеркивает социолог.

«Люди выходили не потому, что надо выйти, а потому что уже нельзя не выйти. Их просто выбрасывало из своих квартир ощущение ужаса, возмущения и ненависти по отношению к происходящему», — поясняет профессор.

Он убежден, что эти причины никуда не исчезли, несмотря на то, что протест перешел на локальный уровень.

«Условно можно говорить про кипящий котел, который удалось накрыть крышкой. Но эта крышка не спасает от взрыва», — резюмировал Вардомацкий.