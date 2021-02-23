«Наверное, не догонишь». Лукашенко напутствовал сына Николая перед спуском на лыжах с Путиным

В телеграм-канале журналистов, работающих в пуле президента России Владимира Путина, появилась забавная запись со вчерашнего пребывания Александра Лукашенко в Сочи.

Как оказалось, на склон он прибыл с младшим сыном Николаем. Во время снежных развлечений (в частности, перед спуском с горы) Лукашенко-старший дал оригинальное напутствие своему младшему: «Ты только можешь с Владимиром Владимировичем посоревноваться. Но, наверное, не догонишь». После чего хозяин встречи коротко сказал: «Поехали».

Кто пришел первым к образному финишу, не сообщается.