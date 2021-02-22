На VOKA покажут один из новейших спектаклей Театра белорусской драматургии «Сірожа»

25 февраля на видеосервисе VOKA пройдет трансляция спектакля «Сірожа» Республиканского театра белорусской драматургии. Все желающие смогут увидеть постановку бесплатно и из любой точки Беларуси. Онлайн-показ начнется в 19:00.

Спектакль был поставлен режиссером и художественным руководителем театра Александром Гарцуевым по пьесе Юлии Чернявской в июле 2019 года. Все начинается с того, что простой деревенский парень Сирожа переезжает в город и заселяется в общежитие института. В первом акте это 18-летний первокурсник филфака (Максим Брагинец), во втором — проректор университета (Андрей Добровольский).

Неслучайно жанр спектакля обозначен как жизнь в двух эпохах: за Сирожей и его друзьями зритель наблюдает сначала в 1980-е, а потом уже в 2000-е. И узнает, как время и обстоятельства испытывают каждого на человечность и почему люди неразрывно связаны со своим прошлым.

На последнем Республиканском фестивале национальной драматургии имени Винцента Дунина-Марцинкевича, который прошел в ноябре 2019 года, постановку отметили двумя наградами — «За лучшую режиссуру» (Александр Гарцуев) и «За лучшую женскую роль» (Анна Семеняко).

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов.

Присоединиться к просмотру можно с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона.

После прямого эфира запись постановки останется в архиве видеосервиса и в течение года будет доступной для его пользователей.

Показ спектакля «Сірожа» продолжает серию трансляций в Республиканском театре белорусской драматургии, которые видеосервис VOKA начал проводить в 2020 году. Благодаря этому зрители уже смогли увидеть онлайн-премьеру трагикомедии «Профіт», праздничный вечер «Наш Караткевіч», приуроченный к 90-летию Владимира Короткевича, а также спектакль «Кар'ера доктара Рауса».