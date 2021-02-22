«Йокерит» помог минскому «Динамо» досрочно пробиться в плей-офф КХЛ

/ Спорт
Просмотров: 258

Минские динамовцы пробились в топ-16 клубов Континентальной хоккейной лиги впервые с 2017 года.

Фото hcdinamo.by

22 февраля «Йокерит» одолел на своей площадке «Витязь» со счетом 5:1, клуб из Подольска не сможет догнать минчан по очкам.

В последних матчах «Динамо-Минск» победило «Йокерит» и «Трактор» с одинаковым счетом 3:2. 23 февраля динамовцы примут «Амур», 25-го сыграют на выезде с рижским «Динамо» и 27-го — со СКА. Даже поражения в трех оставшихся матчах гарантируют пятое участие клуба в плей-офф КХЛ.

Динамовцы занимали 20-е и дважды 24-е места последние три сезона. В нынешнем розыгрыше лиги минчане пока занимают 6-ю строку в Западной конференции.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХК Йокерит ХК Динамо-Минск-КХЛ КХЛ Кубок Гагарина Город: Хельсинки

Другие материалы на эту тему:

Минское хоккейное «Динамо» хочет слезть с шеи государства

Минское хоккейное «Динамо» хочет слезть с шеи государства

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»