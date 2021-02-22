Жителя Молодечно приговорили к 13 годам колонии за нападение на милиционеров

/ Происшествия
Просмотров: 286

Минский областной суд вынес приговор по делу 61-летнего молодечненца, которого обвиняли в покушении на убийство милиционера и насилии в отношении сотрудника РОВД.

По информации областного УВД, 30 августа на улице Громадовской в Молодечно милиционеры обратили внимание на мужчину, который показывал непристойные жесты.

«Когда правоохранители остановились для разбирательства, агрессивно настроенный гражданин достал два ножа и набросился на милиционеров. Одному из сотрудников были причинены телесные повреждения в виде колотой раны в затылочной области, второму — резаной раны голени», — сообщили в милиции.

 

 

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка (ч. 1 ст. 14 ст. 362 УК), а также сопротивлении сотруднику милиции, сопряженном с применением насилия (ч. 2 ст. 363 УК).

Приговор — лишение свободы сроком на 13 лет в колонии усиленного режима с принудительным лечением от хронического алкоголизма. Фигурант также должен выплатить двум милиционерам в общей сумме 5 тысяч рублей компенсации.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: насилие в отношении сотрудника милиции покушение на убийство Город: Молодечно

Другие материалы на эту тему:

«Причинил физическую боль» сотруднику ОМОНа. Минчанину грозит до шести лет

«Причинил физическую боль» сотруднику ОМОНа. Минчанину грозит до шести лет

Виктора Борушко осудили на пять лет. Приговор встретили криками «Позор!»

Виктора Борушко осудили на пять лет. Приговор встретили криками «Позор!»

60-летнему работяге из Минска дали два года — якобы побил омоновца

60-летнему работяге из Минска дали два года — якобы побил омоновца

Суд по нападению на сотрудника ОМОНа. Видео не подтверждает выводы следствия

Суд по нападению на сотрудника ОМОНа. Видео не подтверждает выводы следствия