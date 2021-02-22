«Подарок» к 23 февраля. Дорожает автомобильное топливо

/ Экономика
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«Белнефтехим» объявил о четвертом в нынешнем году подорожании автомобильного топлива.

Повышение цен традиционно составит одну копейку, следует из сообщения концерна.

С 23 февраля розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: на АИ-92-К5-Евро — 1,74 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,84 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,06 рубля, дизтопливо — 1,84 рубля.

«С учетом роста мировых котировок нефти концерн "Белнефтехим" продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», — отмечается в релизе.

Ранее цены повышались 20 и 27 января, а также 16 февраля.

По расчетам Минфина, в 2021 году топливо подорожает на 6%.
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Тэги: автомобильное топливо цены на бензин

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